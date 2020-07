Gianella Marquina da cátedra de estilo con estos looks de animal print y combat boots

Gianella Marquina conoce bien las tendencias que cada cierto se renuevan y se imponen en el mundo de la moda. No obstante, comprende también la importancia de conseguir esas prendas y calzados atemporales y versátiles que pueden servirnos en toda ocasión para crear nuevos looks.

En ese sentido, la hija de Melissa Klug saca a relucir su predilección por el modelaje con un variado abanico de outfits precisos para inspirarnos en cualquier temporada. Y a través de Instagram nos revela dos estilos distintos para combinar el animal print y las combat boots sin fallar en el intento.

Si bien el estampado animal print tuvo su apogeo durante una época, el tiempo nos ha demostrado que gracias a su moderno y resaltante diseño no puede ser obviado por todas las referentes de moda. Y es que las posibilidades de llevar este estampado no solamente se ciñen a prendas sino también accesorios, zapatos y hastas carteras.

Ahora bien, ¿qué pasa si combinamos el animal print y las botas militares? Pues podemos obtener looks elegantes y con impacto, pero también con guiños al estilo grunge. Un claro ejemplo de ello son estos dos outfits que la hermana de Samahara Lobatón ha llevado con garbo y style.

El primer look de la joven nos muestra un vestido camisero por debajo de las rodillas y de manga ¾ con un estampado de leopardo entre gris y negro. Este tipo de prendas van muy bien con correas y accesorios para crear un contraste. Y ese fue el caso de la joven quien le añadió un cinturón negro y unas pulseras blancas pequeñas.

En el segundo look podemos apreciar que la joven quiso mostrarse con un estilo más sofisticado. Como regla general sabemos que el animal print se combina con colores neutros como el blanco, gris o nude, (si es que no quieres arriesgar con tonos más intensos, lo cual también es posible). Sin embargo, otra opción muy sencilla y que no tiene pierde es mezclar el animal print con un look total black.

En este caso la joven prefirió apostar a lo seguro y eligió una blusa negra y una falda del mismo tono al cual le agregó un saco rojo con el estampado de leopardo. Y como era de esperarse le añadió unas cadenas doradas y unos pendientes en forma de aro para redondear su estilo.

Pero, ¿qué tienen en común ambos outfits, además del animal print? Las combat boots, el calzado favorito de tantas famosas como Eiza Gonzáles y royals como la Princesa Leonor al cual también se apuntó la hija de Patty Wong, Ariadna Fachin.

Y es que estas botas militares son precisas para lucirlas durante la temporada de otoño-invierno y destacar todo nuestros outfits. Ya sea con vestidos, faldas o jeans las combat boots han llegado a nuestras vidas para quedarse y coronarse como el calzado predilecto del 2020.