Enamórate del calzado con print de serpiente que usa Melissa Paredes

Melissa Paredes es una actriz peruana que no oculta su gusto por la moda a través de las instantáneas que comparte en Instagram. Esta vez no pudo resistirse ante los encantos del estampado animal print y optó por incluirlo de forma creativa en su look.

La actriz de “Mi novia es él” empleó un outfit relajado compuesto por un top caramelo y unos mom jeans que llevaban un dobladillo para darle un toque más fashion a su look. No obstante, el elemento que llamó más la atención fueron sus zapatos de tacón aguja inmersos en el print de serpiente.

Estos zapatos más conocidos como stilettos forman parte de uno de los calzados básicos que las expertas en moda sugieren tener dentro de nuestro guardarropa. Los colores clásicos y más empleados son el negro y el nude; sin embargo, también podemos añadirle color y contraste si usamos un modelo con algún print.

Anteriormente habíamos visto a Melissa Klug y su hija Melissa Lobatón luciendo el animal print con mucho estilo. Ambas se decantaron por el estampado de leopardo para complementar sus looks con vestidos y faldas.

En este caso Melissa Paredes usó un calzado con un hermoso estampado de serpiente que, si bien no es tan popular como el de leopardo, es igual de conveniente para darle más fuerza a un look. Un estilo de print que comenzó a emplearse con más frecuencia en los años 70 y que desde entonces hemos visto en modelos como Kendall Jenner.

¿Cuál es el origen del animal print?

Aunque no lo parezca el animal print tiene un origen bastante remoto. De acuerdo a los blogs de moda éste se remonta a la época de las cavernas, tiempo donde las personas debían emplear las pieles de los animales para protegerse del frío. Con el paso de los años se empezó a utilizar durante la Edad Media por personajes de la realeza y la burguesía para demostrar su estatus social.

En los años 20 se comenzó a ver más a menudo el estampado de leopardo en el mundo de la moda, el más icónico y utilizado, gracias a la actriz Gloria Swanson. No obstante, fue recién en los años 70 donde se dio una democratización al usarse otros como el de cebra, tigre y serpiente.