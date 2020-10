Melissa Paredes luce empoderada con un imponente vestido verde militar

Melissa Paredes se muestra más radiante que nunca con un cautivador look durante una sesión fotográfica que compartió al lado de su familia.

En Instagram la ex Miss Perú llevó un look casual al lado de su esposo Rodrigo Cuba y su pequeña hija. Una instantánea para inmortalizar un momento familiar que mostró cuáles son los estilismos que prefirieron utilizar.

“Amamos la sesión de fotos navideñas con @andreavivancophoto eres una capa! Mia ama posar para tu lente. Somos fans de tener estos hermosos recuerdos para toda la vida”, escribió al pie de la fotografía.

La ex chica reality empleó un fresco, suelto y relajado look con un vestido verde militar con botones al centro, cuello en V y detalles en las mangas que le dieron un impulso a su look.

Además, la ligera abertura en la parte superior de su muslo le dio un toque más sexy que le otorgó un upgrade total su estilismo. Asimismo, complementó su outfit con unos botines crema de cuerina con pasadores.

Melissa Paredes cautiva con un vestido vibrante que destaca su piel

Como sabemos existe una gran variedad de diseños de vestidos de fiesta cortos ya sea para llevarlos de día o de noche. En esta ocasión Melissa Paredes optó por llevar un estilismo fenomenal con un modelo de un color entero con algunos detalles que marcaron gran diferencia en su look.

El diseño llevaba un corte princesa con un escote cuadrado y una abertura en la parte final que modeló su figura. En la parte final también llevaba un pequeño volante. En la parte superior llevaba unos cortes transversales que le dieron un toque divertido y atrevido a su look.