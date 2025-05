Gaela Barraza, hija del popular cantante y exlocutor Carlos ‘Tomate’ Barraza, vuelve a acaparar la atención pública al presentar oficialmente a su novio a través de Instagram. Con solo 17 años, Gaela no solo destaca por su exitosa carrera en el modelaje y su fuerte presencia en redes sociales, sino que ahora también comparte un importante capítulo de su vida personal.

En su reciente publicación, la influencer sorprendió con un look athleisure cómodo y ultra comfy, que refleja su estilo auténtico y juvenil. Este outfit casual y moderno no solo mostró su personalidad, sino que también consolidó su imagen como referente de moda entre sus seguidores. Conozcamos más detalles de este look que ha causado sensación.