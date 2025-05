María Victoria Santana, mejor conocida como La ‘Pánfila’, ha vuelto a encender las redes con su desparpajo y carisma, pero esta vez no solo con humor. La querida actriz cómica decidió desafiar la temporada más helada del año con un outfit inesperado que no pasó desapercibido. A través de su cuenta de Instagram, publicó una serie de imágenes luciendo un bikini de diseño impactante, dejando en claro que el invierno limeño también puede tener sabor a verano.

La publicación no solo desató una ola de elogios por su confianza y figura, sino que también destacó su versatilidad como emprendedora y fashionista. Y es que además del bikini, La ‘Pánfila’ apostó por un imponente look total black, demostrando que el negro —ese color serio y elegante— nunca falla en ningún guardarropa.

Esta elección no es casualidad: el print marmoleado ha regresado con fuerza este año, imponiéndose como uno de los favoritos en trajes de baño por su efecto visual que simula piedras naturales, creando una sensación de fluidez y sofisticación. Los diseños marmoleados, además, son ideales para quienes buscan un balance entre lo llamativo y lo elegante, sin caer en excesos. La ‘Pánfila’, siempre alineada con las últimas tendencias, dejó claro que el invierno no es excusa para no jugar con la moda y sentirse poderosa en su propia piel.