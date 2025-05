Durante su visita, Brunella formó parte de un recorrido a la Basílica de San Pedro junto a la delegación de Lambayeque. Para la ocasión, eligió un look apropiado para la solemnidad del evento: un vestido negro, en línea con el protocolo del encuentro con el Papa León XIV y el cardenal Robert Prevost, de nacionalidad peruana. Richard Acuña también optó por un atuendo formal, vistiendo un traje negro acorde al contexto.

Durante su visita al Vaticano, Brunella Horna destacó por su sobria y elegante elección de vestuario, adecuada al protocolo exigido para estos actos religiosos. La exconductora lució un vestido negro de corte clásico con cuello camisero, una pieza que transmite formalidad y respeto. Complementó su look con un delicado velo negro con detalles de encaje floral que cubría parcialmente su cabello, en señal de reverencia y modestia ante la figura del sumo pontífice.

Vestirse de negro al visitar al Papa León XIV no es una elección aleatoria, sino una norma estricta del protocolo papal. Esta tradición, profundamente arraigada en la etiqueta del Vaticano, indica respeto, sobriedad y humildad ante la figura del Sumo Pontífice. En particular, las mujeres que asisten a audiencias papales deben vestir de negro, con vestido largo y velo, como señal de recato y reverencia. Esta práctica se remonta a siglos atrás, cuando el negro era símbolo de solemnidad y recogimiento espiritual. Aunque con el tiempo algunas normas han flexibilizado, el uso del negro persiste como muestra de deferencia al líder de la Iglesia católica. Solo unas pocas mujeres, como reinas católicas o consortes de monarcas católicos, tienen el privilegio del “privilegio del blanco”, que les permite vestir de ese color en presencia del Papa. Así, el negro no solo es una cuestión de moda, sino un acto simbólico cargado de tradición religiosa y diplomática.