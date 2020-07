María Pía Copello exhibe sus canas y brinda tips para pintarse el cabello en casa

Maria Pia Copello no es ajena a una problemática que suele aquejar a muchas mujeres cuando aparecen por primera vez: las canas en el pelo. En ese sentido, la ex animadora infantil se animó a enseñar los cabellos grises que forman parte de su cabellera en un video que compartió en Instagram.

En dicho clip la ex conductora de Esto Es Guerra mostró cómo se retoca las raíces del cabello en casa pues también debió lidiar con el asunto de cómo pintar su pelo en casa a falta de salones de belleza a inicios de la cuarentena.

Durante un buen tiempo las canas se convirtieron en uno de los principales problemas de muchas mujeres que se veían invadidas por una gran cantidad de pelos grises. Hay quienes prefirieron decantarse por los tintes naturales con ingredientes como el café o la henna.

No obstante, también hubo quienes optaron por utilizar los tintes convencionales, aunque vale precisar que al inicio de la cuarentena muchos supermercados y tiendas quedaron desabastecidos de dichos productos.

En el caso de Maria Pia, ella prefirió utilizar un tinte ya que además de ocultar sus canas debía retocar el color de su melena que ya comenzaba a mostrar los estragos del descuidado capilar al permanecer tantos días en confinamiento

La presentadora de televisión mostró algunos de los tips básicos que debemos seguir al momento de pintar nuestro cabello en casa. Y ante la duda de muchos de sus seguidores se animó a revelar sus canas al inicio del video.

Cabe resaltar que si algo hemos aprendido en este tiempo de cuarentena ha sido a valorar nuestra belleza al natural, prescindiendo del make up, y a valorar el estado natural de nuestro pelo. Lo cual no significa que descuidemos nuestra apariencia sino que comprendamos que lo más importante es sentirse a gusto con uno mismo ya sea si decidimos teñir nuestra melena o no.