Maria Pia Copello revive el icónico vestido Versace de JLo y lo modela así [VIDEO]

María Pía Copello ha vuelto a modelar con gran estilo el famoso vestido de Versace que Jennifer López se encargó de inmortalizar en los Premios Grammy del 2000 y que ella utilizó para la última edición de los Premios Lo Nuestro.

La ex presentadora de televisión compartió un video en Instagram como parte de un reto de Tik Tok en el que luce nuevamente el imponente outfit que acaparó la atención de medios internacionales y que le ocasionó también todo tipo de críticas al utilizar un diseño ya estrenado antes por JLo.

María Pía Copello y el vestido de Versace de JLo

La ahora influencer ha desfilado un sinfín de outfits cada vez que tuvo que pararse frente a una cámara; sin embargo, ha sido el icónico vestido de Versace el que ha quedado impregnado en la retina de sus miles de seguidores. Por ello, no dudó en repetir la caminata que realizó en la red carpet de los Premios Lo Nuestro 2020.

Después de varios meses María Pía Copello sacó de su armario uno de sus mejores outfits, aquel exótico vestido de seda verde con un estampado y diseño tropical que marcó un antes y un después en la historia de la moda.

Este conjunto que es casi una obra de arte con un vertiginoso escote y sendas aperturas pusieron a Jennifer López en los ojos del mundo. Y cuando la hermana de Ana María Copello optó por utilizarlo también comparaciones no se hicieron esperar. No obstante, la ex animadora infantil no se amilanó y ha vuelto a remecer las redes sociales con este look de ensueño.

En el clip podemos ver primero a Maria Pía llevar un outfit muy comfy: jeans, sweaters, prendas que todos adoramos durante esta época de frío y no podemos salir de casa. Segundos después Copello sorprende con una transición que luego nos revela el resultado final: el icónico jungle dress acompañado de un ponnytail, unos pendientes de aros y un maquillaje ligero.