Maria Pia Copello y su impactante outfit con solo dos prendas: camisa oversize y cinturón

Maria Pía Copello no pierde sus estilismos durante la cuarentena y por ello no pierde ocasión para mostrar sus mejores outfits desde sus redes sociales favoritas: Instagram y Tik Tok.

Esta vez, la ex conductora de televisión, quien es una gran aficionada a la moda y las tendencias, ha puesto a tope su creatividad y nos ha regalado un look bastante osado empleando tan solo una camisa oversize y un cinturón negro.

Las camisas oversize, esas que parecen sacadas del armario masculino por la hechura de la prenda, se pueden combinar con faldas, jeans, shorts, tops, entre otros accesorios como bolsos y perlas que nos ayudarán a crear outfits casuales o formales, según se requiera.

Las tendencias que vemos en el mundo de la moda nos revelan que esta prenda debe ir acompañada de otras más para crear looks completos. Sin embargo, en esta ocasión la hermana de Ana María Copello ha querido ir más allá y desafiar un poco estas reglas.

¿Cómo es el look de María Pía Copello en Instagram con solo dos prendas?

La ex animadora infantil adaptó una holgada e impoluta camisa blanca oversize a su figura con la ayuda de un prominente cinturón negro con correa para obtener un mini vestido muy seductor. Y para completar su look no podía faltar un calzado elegante, por ello, María Pía eligió unos stilletos que iban a juego con su accesorio principal.

Pero hay un detalle que no podemos dejar de mencionar pues es uno de los insumos que convierten este look en una apuesta bastante atrevida. La ahora ‘influencer’ decidió no ajustar los botones de la camisa y más bien optó por dejarla un tanto entreabierta para darle un toque más sexy.

Y si hablamos de su peinado y maquillaje, María Pía Copello mantuvo su estilo preferido: cabello suelto y lacio con unas sombras ligeras, un labial mate y una capa de máscara de pestañas para resaltar su mirada. ¿Y tú te atreverías a imitar su look?