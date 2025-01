La popular conductora de televisión viajó a Islandia con el fin de cumplir su sueño de presenciar las auroras boreales, pero hasta el momento no ha tenido suerte por un complicado motivo.

Magaly Medina viajó a Islandia para cumplir un sueño que no se logró. | Composición Wapa. | Instagram

La polémica conductora, Magaly Medina, se encuentra disfrutando de unas largas vacaciones junto a su esposo Alfredo Zambrano, antes de empezar una nueva temporada de su popular programa ‘Magaly TV: la firme’. La pareja viajó a Islandia, país nórdico, para apreciar sus imponentes volcanes y glaciares, pero sobre todo el poder presenciar las auroras boreales.

Antes de subir al avión, Magaly Medina compartió su gran expectativa por el viaje: “Será un viaje mágico, pues nos iremos a ver las auroras boreales en el Ártico, es un sueño que vamos a cumplir”, declaró al diario Trome. Pero al llegar al país, bajo 7 grados, la periodista y su esposo, esperaron con mucha expectativa la aparición de este fenómeno atmosférico conocido como las luces del norte.

Antes de acabar su travesía en Islandia, Magaly Medina no dudó en expresar su decepción al no cumplir su deseo de observar las auroras boreales, privilegio que otros personajes de la farándula peruana si han podido hacer como es el caso de Alejandra Baigorria junto a su prometido, Said Palao. Ante esto, la conductora expresó su malestar a través de sus redes sociales.

Magaly Medina enojada con agencia de viaje

El pasado lunes, Magaly Medina compartió en sus redes sociales una serie de fotos de su viaje a Islandia, lugar elegido para relajarse y disfrutar de un tiempo fuera de las cámaras junto a su esposo. Si bien, se recargó de energía al deleitarse de paisajes de belleza única, lo que llamó la atención fue que no habló nada de las esperadas auroras boreales, principal razón del viaje.

Entre los comentarios, una seguidora explicó lo que pasó: “Ay Maga, muy mala fecha para Islandia. Las auroras boreales son difíciles de ver en este mes y el frío es horrible. Septiembre y octubre son ideales para poder disfrutar de esos países tan bellos”. Ante este comentario, Medina respondió criticando el profesionalismo de la agencia de viajes que le programó las actividades. “No sabíamos y la agencia de viaje no nos dijo”, señaló.

¿Cuáles son las fechas ideales para ver las auroras boreales?

Cabe indicar que, las mejores fechas para poder observar las auroras boreales están entre septiembre y abril, coincidiendo con los meses de otoño e invierno en el hemisferio norte, aunque no siempre es seguro poder verlas. Aunque el viaje de Magaly Medina estuvo en meses favorables, la presentadora no tuvo suerte pues es un fenómeno natural que puede no aparecer-.

¿Cuándo regresa Magaly a la televisión?

¿Cuándo regresa Magaly a la televisión?

‘Magaly TV: La firme’ acabó el 2024 con gran éxito, consolidándose una vez más como uno de los espacios más vistos por los peruanos. Ante esto, Magaly Medina como su equipo está disfrutando de unas merecidas vacaciones. No obstante, su fiel audiencia se pregunta: ¿cuándo regresa Magaly a la televisión?

Se presume que el estreno de la nueva temporada 2025 podría coincidir con el patrón del año pasado, cuando regresó al aire el 29 de enero sorprendiendo con un ampay que abrió la caja de Pandora de los Christians y Pamelas, al mostrar a Domínguez con una mujer que no era Pamela Franco, terminando una relación de cuatro años y una hija en común.