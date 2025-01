Magaly Medina se encuentra en una encrucijada legal que ha sorprendido a todos. La conductora evalúa demandar a Rodrigo González, conocido como Peluchín, por recientes comentarios que considera ofensivos. Sin embargo, un factor emocional parece frenar su decisión ¿Podrá esto evitar un enfrentamiento en los tribunales? Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Magaly Medina planea demandar a Rodrigo González, pero esto la detiene

En medio de las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias que rodean a Andrés Hurtado, conocido como ‘Chibolín’, el conductor de televisión Rodrigo González no ha dejado pasar la oportunidad de abordar el tema con firmeza. El presentador puso bajo la lupa a diversas figuras públicas relacionadas con Hurtado, incluyendo a Magaly Medina, quien no tardó en convertirse en el centro de comentarios y especulaciones.

Tras los comentarios de Rodrigo González, quien sugirió una posible conexión entre Magaly Medina y las controvertidas decisiones de Andrés Hurtado, la conductora no tardó en reaccionar. A través de una carta notarial, Medina exigió que se deje de asociar su nombre con casos de corrupción, dejando claro que no tolerará insinuaciones infundadas. Sin embargo, el presentador de Willax TV no respondió al documento.

La inacción de ‘Peluchín’ hizo que Magaly anunciara que demandaría a Rodrigo, aunque aún no lo hace y entrevista con un medio local reveló por qué no lo ha hecho aún, demostrando que la ‘Urraca’ tiene su corazón.

“Sí, tengo una demanda preparada para Rodrigo González, que está lista para mandar, pero le pedí a mi abogado que lo tuviera en stand by. Hace unos días se lo pedí, porque Rodrigo González fue una persona a la que conozco desde los 17 años, y a la que yo he querido mucho, y sé que él me ha querido mucho”, dijo a Infobae.

Magaly expresa su cariño por Rodrigo González

La conductora de ‘Magaly TV, la firme’ sorprendió al revelar que, pese a que ya no tiene una amistad con Rodrigo, lo ha pensado mucho, pues basa su decisión en sentimientos y prefiere pensarlo más de una vez, recordando los bonitos momentos que vivieron juntos cuando eran amigos.