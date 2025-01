Si hablamos de looks perfectos para cada viaje, Magaly Medina nos demuestra cómo combinar prendas ideales para la temporada de invierno. Con el inicio del 2025, la periodista decidió tomarse unas largas vacaciones en el sur de Islandia, donde el clima helado exige sacar las prendas más abrigadoras. Medina, conocida por su estilo impecable, no ha pasado desapercibida al lucir piezas clave que marcan tendencia esta temporada.



A través de su cuenta de Instagram, la también productora compartió una serie de fotografías en las que aparece sonriente y posando con diferentes looks. Entre ellos, destacan dos prendas que están en el ojo de grandes fashonistas para este invierno: el sombrero polar, conocido también como gorro ruso, y las botas de nieve. Ambas piezas no solo son funcionales para las bajas temperaturas, sino que también elevan su atuendo, demostrando que es posible lucir chic incluso en los climas más fríos. La elección de Medina refleja un equilibrio perfecto entre comodidad y estilo, siendo una inspiración para quienes buscan armar un guardarropa invernal práctico y sofisticado.