Si hablamos de looks sofisticados pero coquetos, Sheyla Rojas , influencer y modelo, es una referencia indiscutible en cuanto a estilos chic e innovadores. Con la llegada del verano 2025 , Sheyla ha sabido marcar tendencia al optar por prendas que combinan frescura y sofisticación. A través de sus historias en Instagram, se dejó ver en un escenario de ensueño: un espacio de estilo barroco adornado con flores que evocan el romanticismo del verano. En este marco idílico, Sheyla lució un vestido mini de corte cut out que destacó su figura de manera elegante y desenfadada. Pero lo que realmente robó las miradas fueron sus tacos de color verde botella con correas de satén, un detalle que elevó su outfit al siguiente nivel. Esta combinación es el ejemplo perfecto de cómo integrar elementos coquetos y atrevidos en un look que respira el espíritu veraniego. Sin duda, Sheyla Rojas sabe cómo capturar la esencia de la temporada y convertirla en pura inspiración.

Sheyla Rojas ha logrado posicionarse como una de las influencers más destacadas del momento, no solo por su estilo único, sino por su capacidad de hacer que cada uno de sus looks se convierta en tendencia. En esta ocasión, la modelo nos deslumbra con un vestido cut out en un color vibrante que evoca la esencia del verano. Con un diseño halter que resalta su figura, el vestido destaca por su intrincado cruce de mariposa en el abdomen, una declaración de estilo que fusiona lo sexy con lo sofisticado. La combinación de la abertura y el escote estratégico no solo refuerza su personalidad atrevida, sino que también mantiene un toque de elegancia que la hace única.



Además de la originalidad del top, el vestido de Sheyla Rojas también incluye un falda tipo princesa que se ajusta a su figura con perfección. Este detalle añade un aire de glamour a su look, permitiendo que se mueva con comodidad y gracia mientras mantiene una línea clásica y femenina. La armonía entre modernidad y refinamiento es lo que hace que este atuendo no solo sea perfecto para una salida veraniega, sino que también lo convierte en una opción que permanece vigente en el mundo de la moda. Sin duda, este look ha dejado claro por qué Sheyla sigue siendo una de las máximas influencias de la moda contemporánea.