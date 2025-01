Las prendas con lentejuelas brillantes se han consolidado como la opción predilecta para aquellos momentos en los que se desea deslumbrar y captar todas las miradas. Desde el teatro hasta la alfombra roja, las lentejuelas nunca pasan de moda y, en un 2025 donde la moda brilla más que nunca, figuras como Pamela Franco y Pamela López son ejemplo de ello. A pesar de estar en medio de una tormenta mediática relacionada con el futbolista peruano Christian Cueva, ambas han logrado mantenerse firmes, destacándose no solo por su talento, sino también por sus looks a la vanguardia.



En las redes sociales, las dos celebridades compartieron recientemente fotos donde se les ve luciendo deslumbrantes vestidos llenos de lentejuelas. Con diseños que van desde mini lentejuelas que dan un toque de sofisticación y frescura, hasta medallones que atrapan la luz con cada movimiento, ambas se han sumado a esta tendencia, popular entre muchas celebridades nacionales e internacionales. Pamela Franco, conocida por su estilo glamuroso, y Pamela López, quien no duda en destacar su lado coqueto, han mostrado cómo se puede llevar este versátil material en distintas formas: mientras una apuesta por el vestido más elegante, la otra lo hace con un diseño más atrevido, pero igualmente llamativo. Sin duda, las lentejuelas siguen siendo la tendencia para brillar con fuerza en cualquier ocasión.