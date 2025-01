Las redes sociales son el escenario ideal para descubrir más sobre las figuras del espectáculo, tanto a nivel nacional como internacional. Cande Tinelli, hija de Marcelo Tinelli, decidió destacar entre las típicas sesiones de fotos y, en lugar de ello, compartió un valioso truco de belleza que aplica en su rutina diaria. A través de sus publicaciones en Instagram, la cantante y diseñadora mostró a sus seguidores el sencillo proceso que sigue para mantener su piel radiante, invitándolos a incorporar este secreto en sus propias rutinas de cuidado.



Lo más sorprendente es que el cosmético elegido por Cande no pertenece a las marcas de lujo que suelen ser populares entre las celebridades, sino que es una receta casera que le fue recomendada. "Yo no sé si esto es bueno o no, pero a mi me dijeron que es como botox natural...¡ponele!", dijo Cande Tinelli entre risas.