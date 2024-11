La lista de errores frecuentes que cometemos al aplicar nuestra crema hidratante acaba de sumar una nueva entrada. Lo que podría parecer un gesto tan automático y sin importancia, en realidad requiere atención y cierto conocimiento. De lo contrario, no solo no estamos aprovechando al máximo los cosméticos en los que hemos invertido, sino que además podríamos estar causando daño innecesario a nuestra piel.



La tendencia del secado al aire, que ha ganado popularidad en TikTok, ha reabierto el debate. Este concepto, similar al que promueve el enfoque laissez faire para el cabello, consiste en dejar que la piel se seque completamente al aire antes de aplicar los productos. Aunque tiene sentido, especialmente si se considera que las toallas pueden acumular bacterias y generar fricción en la piel, algunos expertos defienden que el secado al aire no es la mejor forma de optimizar la hidratación.