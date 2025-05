La empresaria aprovechó para resaltar el rol de su actual esposo, Fernando Sánchez de Lamadrid, en la crianza de sus hijos. “Mis hijos que se han criado con Fernando desde muy pequeños, por eso es que digo que hay que revisar las fechas, decidieron en su mayoría de edad cambiar su apellido. Me parece que mentir también es una enfermedad”, sentenció.

Luego de responder con firmeza a Carlos Morales por sus recientes declaraciones sobre el cambio de apellido de su hija, la exreina de belleza dejó entrever que detrás del conflicto familiar también existe un litigio legal que aún no se resuelve.

Pese a la controversia, la empresaria aseguró estar en paz con su presente, enfocada en su familia y en la estabilidad emocional que ha construido a lo largo de los años. “Me generó risa, es una etapa de mi vida que yo, a Dios gracias no recuerdo, pero que no deja de sorprenderme. Yo estoy feliz en mi vida personal, tengo un esposo maravilloso, una familia súper unida, un padre ejemplar que me ha ayudado a criar a mis hijos, que son lo más valioso que tengo”, precisó.