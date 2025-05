Yahaira Plasencia volvió a ser el centro de atención tras publicar un adelanto de su próximo lanzamiento musical. El breve clip que compartió en redes no tardó en desatar especulaciones, especialmente por una frase que muchos han relacionado con Jefferson Farfán .

"Eres problemático, aunque eres galáctico, pareces mi fanático. Y si hablas de mí, que sea con nombre y apellido, pa' que se enteren de todo lo que te has perdido", se escucha en parte de la letra.

"Todo lo que ves se lo aprendió con la Patrona, dice que le duele tanto que no me perdona. Quiere su remember y ya tiene a otra persona, mete muchos goles, pero está fuera de zona", se escucha en la canción que promete causar controversia.

En medio del ritmo pegajoso, Yahaira también incluyó una potente línea de empoderamiento. Su nuevo tema no solo lanza indirectas, sino que también transmite un mensaje de fortaleza personal. "Bebé, ya fuiste, en un vaso de agua tú solito te hundiste. Deja de tomar, que eso no quita lo triste, parece un chiste. Pasó tu tiempo, ya me perdiste. ¿Qué te pasó? ¿No que muy machito?", dice el tema.