Leysi Suárez deslumbra con un bikini azul de estampado playero que captura la esencia del verano. La conductora de TV apuesta por un diseño con lazos a los costados y un top halter que realza su figura con un aire fresco y juvenil. Complementando su look, unas gafas en tono verde azulino crean la combinación perfecta con el mar, logrando un estilismo armonioso y vibrante. Este bikini estampado no solo es un must de la temporada, sino que también refleja la tendencia de llevar piezas con detalles coquetos y llamativos, ideales para un look de impacto en la playa.