Jonathan Maicelo se opera la nariz y luce CAMBIO RADICAL; pero usuarios lo trolean: "¿Carlos Cacho?"

El boxeador peruano Jonathan Maicelo volvió a captar la atención de sus seguidores al compartir en sus redes sociales el resultado de su reciente operación de nariz . Sin embargo, no todos los comentarios fueron positivos, y los usuarios en internet no tardaron en reaccionar con críticas y bromas hacia su nueva apariencia.

El campeón del anillo decidió someterse a una cirugía estética en la nariz, aunque no ha dado detalles específicos sobre los motivos detrás de este cambio. En sus publicaciones, Jonathan se mostró orgulloso de su transformación, escribiendo: "Lo hice para verme mejor y sentirme más cómodo conmigo mismo" .

A pesar de su intención de mejorar su imagen, las redes sociales se inundaron rápidamente de comentarios. Algunos lo apoyaron, pero otros no tardaron en lanzar críticas y hasta memes.

Fiel a su estilo, el boxeador no se quedó callado frente a los comentarios negativos. "A mí me importa un rábano lo que diga la gente. Yo me siento bien y eso es lo que vale" , expresó en una de sus historias.