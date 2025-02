Si hay alguien que sabe cómo imponer estilo en la playa, es Milett Figueroa. Con cada aparición, la modelo y actual pareja de Marcelo Tinelli deja claro que los bikinis son una extensión de su personalidad fashionista. En este verano 2025, Milett se convierte en una referencia indiscutible de moda al apostar por diseños auténticos que destacan no solo por sus cortes favorecedores, sino también por sus colores vibrantes y sofisticados.



Sus elecciones en trajes de baño han captado la atención de sus seguidores, quienes no han dudado en elogiar su belleza con comentarios como “Divina”, “Hermosa Milett” y “Bronceada a full, nena”. Incluso Marcelo Tinelli se sumó a la ola de halagos con un romántico “Qué hermosas fotos, mi vida. Te amo, mi amor”. Así, con cada look veraniego, Milett no solo deslumbra, sino que refuerza su lugar como un ícono de estilo, demostrando que los bikinis no son solo una prenda de baño, sino una declaración de moda. ¿Quieres saber cuáles fueron sus elecciones más chic? Aquí te mostramos sus bikinis más impactantes, los colores en tendencia y los diseños que marcarán la pauta esta temporada.