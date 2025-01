"¿Sabes por qué no me olvido tu cumpleaños? Porque es la clave de mi celular. Para no olvidarme, la pongo de clave. Además, quiero decir una cosa. Siempre lo he dicho, tu sarcasmo es lo que más odio de ti, pero te amo", dijo Christian Domínguez, mirando directamente a los ojos de Tarazona en el programa Préndete.