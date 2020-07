Maria Pía Copello nos demuestra que la edad no es impedimento para lucir un outfit osado

María Copello ha dejado la televisión para convertirse en la reina de los Tik Toks y las redes sociales. Desde Instagram a diario comparte sus mejores outfits y conquista a sus más de tres millones de seguidores.

Y es que a sus 42 años sigue demostrando que puede lucirse con diversos estilismos ya sean seductores o casuales. Si antes ya nos había sorprendido creando un impactante outfit con dos prendas, esta vez nos conquistó con este último conjunto de working girl.

Para este look la ex animadora infantil eligió una combinación de colores que reflejan una tendencia del verano, colores brillantes como el amarillo que nos revelan el poder de un outfit armonioso.

Maria Pía Copello reiventó el típico conjunto de sastre conformado por un saco y un pantalón o falda para cambiarlo por un short mini del mismo tono que su la prenda superior. Para mantener el equilibrio optó por un top blanco con escote en V y tiras y una correa de hebilla negra para darle crear un ligero contraste en el outfit.

Para finalizar la ex conductora de Esto Es Guerra remató su estilo con unos stilletos plateados con aplicaciones hasta el tobillo que le dieron un ‘boost’ a su look. Y por supuesto no podía prescindir de un peinado recogido y bien pulido para completar su faceta de ‘working girl’.

Este estilo nos muestra que la edad no debe ser impedimento para jugar con las prendas de nuestro armario y probar nuevos outfits seductores, pero armoniosos, tal y como Maria Pia Copello y Jennifer Lopez nos enseñan.