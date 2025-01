“Uso a las vírgenes y santas de las cuales he sido o soy devoto (...) para que me sostengan escénicamente poder contar mis vivencias como homosexual en una Lima machista donde me han discriminado varias veces” , agregó.

“María Maricón” explora las experiencias de discriminación que Cárdenas vivió en su formación religiosa: “Fueron los mismos católicos quienes me decían que no podía serlo porque tenía comentarios distintos y no podía haber un gay en la parroquia” , mencionó.

Además, reflexionó sobre incidentes que marcaron su educación, como humillaciones y situaciones incómodas:

“En el colegio me dijeron que las mujeres no podían usar falda porque eso no era de señoritas. Un sacerdote me preguntó si me había masturbado y luego dónde y en qué pensaba (obvio no respondí) y me dijo que no había hecho una confesión sincera. Un sacerdote fue sacado de la parroquia porque le mandaba mensajes fuera de lugar a una profesora del colegio. Mejor no sigo”, detalló Cárdenas.