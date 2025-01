Pamela López , la influencer conocida por sus videoclips, vuelve a estar en el centro de atención, pero esta vez no por los conflictos mediáticos con Christian Cueva . Durante un 'live' en su cuenta de TikTok, la empresaria generó controversia al comparar al padre de sus hijos con el popular 'Atahualpa de TikTok', desatando una ola de reacciones.

La animadora de eventos optó por hacer una transmisión en vivo y, durante la misma, aceptó un desafío en TikTok contra ‘Atahualpa de TikTok’. Ante las comparaciones, el popular creador de contenido no dudó en aclarar su posición, dejando claro que no tiene nada que ver con Christian Cueva: “Soy Atahualpa, hijo. Yo no soy Cueva”, afirmó.