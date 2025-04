Pamela López volvió a estar en el centro de atención tras revelar que presentó a su actual pareja, Paul Michael, como “un amigo” ante sus hijos. Esta confesión abrió la puerta a una pregunta inevitable: ¿aceptaría que Christian Cueva haga lo mismo con Pamela Franco ? Una reportera no dudó en lanzarle la interrogante, generando una respuesta contundente de su parte.

“Si Pamela Franco compartiera con tus hijos como amiga de Cueva, ¿qué pensarías?”, fue la pregunta directa que le hicieron a López. Sin titubear, respondió tajantemente: “No, no lo acepto, de ninguna forma porque la señora entró por la puerta falsa”. Su declaración rápidamente generó repercusión en redes.

Por su parte, Pamela Franco ha optado por no involucrarse en asuntos que incluyan a los hijos de su actual pareja. En declaraciones anteriores, dejó en claro que prefiere no opinar sobre ese tema. “La verdad que no voy a hablar de cosas que, en el medio, están ellos porque se puede malinterpretar justo en mi posición que es bastante difícil”, señaló con cautela.