Melissa Lobatón hereda el gusto de su madre y comparte el mismo estilo de calzado

La hija de Melissa Klug Melissa Lobatón ha demostrado que también es una gran aficionada por la moda pues hasta ha incursionado en el modelaje junto a su hermana Samahara para apoyarla en el lanzamiento de su marca de ropa Killa.

La familia Lobatón- Klug no pasa desapercibida ninguna tendencia ni mucho menos deja de lado la elegancia en sus looks. Y cuando se trata de imponer nuevos styles conquistan con sus mejores looks y en esta ocasión madre e hija sincronizaron sus armarios para compartir un mismo estilo de calzado.

Melissa Lobatón y sus outfits como modelo de la marca de ropa de Samahara

En el 2018 Melissa Klug compartió un mensaje felicitando la iniciativa de sus hijas para diseñar y modelar outfits que venderían a través de su nuevo proyecto de línea de ropa. En aquella época la menor comenzó a señalar sus predilección por la moda que no dudamos tenga gran influencia de su madre.

La joven combinó looks con overols denim, pantalones palazzos y conjuntos que combinaban colores y diseños para impulsar la marca de ropa su hermana Samahara. Desde entonces la joven ha continuado probando nuevos looks para encontrar su propio style para vestirse. No obstante, encontramos una imagen en la que lucía un calzado al mismo estilo de su madre.

¿Cuál es el calzado que comparten Melissa Klug y su hija?

Melissa Lobatón eligió una falda blanca con volantes por encima de la rodilla que destacó con un blusa offshoulders animal print que iba a juego con sus zapatos: unas plataformas con hebilla y una ligera abertura en la punta de los pies. Unos tacones bastantes altos, calculamos que podría ser un 7, y que su madre también usaría para resaltar su figura.

Y el mismo style de animal print podemos ver que Melissa Klug lo relica en su calzado: uno stilletos de taco aguja que utilizó para darle un upgrade a su look de noche con un little black dress. Diferentes edades, pero estilos similares, y no nos cabe duda que prontamente compartirán alguna otra prenda.