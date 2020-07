Melissa Klug se impone con dos looks que enfrentan su versión más glam y comfy

Melissa Klug nos revela su gusto por la moda con cada outfit que comparte a través de su cuenta de Instagram, looks que pueden ir desde lo más elegante hasta lo más casual. Y es que como toda mujer empresaria dedicada al rubro de la belleza debe tener a su disposición un abanico de prendas que se ajusten a cada ocasión.

Por ello como toda conocedora de las tendencias no ha podido ser ajena a la moda ‘longwear’, estilo que ha reinado en los hogares de miles de personas y que ahora con el levantamiento de la cuarentena se traslada a las calles.

¿Cuál es el look más 'comfy' de Melissa Klug en Instagram?

En una de sus últimas ‘stories’ pudimos ver un look muy ‘comfy’, muy similar al de su hija Gianella Marquina, en el que revelaba su lado más ‘sporty’. En la imagen podemos notar que la expareja de Jeffersón Farfán mostró un conjunto azul que consta de un jogger, que a diferencia de los buzos son más ceñidos en los tobillos, de entalle alto y una chompa con capucha y estampado de letras.

Este look no le podían faltar unas zapatillas blancas, básicas para crear nuevos outfits ‘longwear’, para completar el style. Uno que seguramente seguiremos viendo cuando salgamos de compras o a pasear.

¿Cuál es el look más 'glam' de Melissa Klug en Instagram?

No obstante, al ver este look tan casual no pudimos evitar recordar otro en el que combinaba los mimos colores de este conjunto, pero en su versión más glamorosa, el cual ha debido ser dejado de lado, y quien sabe por cuánto tiempo más, debido a la pandemia.

En este otro estilo podemos apreciar un cambio radical de pies a cabeza, comenzando por el peinado, el maquillaje y claro el outfit. En dicha foto que data del 2019 Melissa Klug aparece muy sofisticada con unos finos accesorios y un vestido midi off shoulders que relucía su figura.

Si comparamos ambos looks podemos ver si bien corresponden a contextos distintos, revelan la importancia de mantener nuestro propio estilo sea cual sea la ocasión.