Fabi, la hija mayor de Pamela López, vuelve a ser protagonista del radar fashionista con un look que grita estilo y sofisticación. Siguiendo los pasos de su madre, conocida por su gusto impecable por las prendas de diseñador, la joven de 22 años compartió en Instagram una foto frente al espejo del ascensor, dejando ver cada detalle de su outfit veraniego. El conjunto, equilibrado entre lo casual y lo elegante, se elevó con un pequeño bolso de diseñador que aportaba un toque de lujo irresistible.



Al igual que Pamela, Fabi demuestra su amor por los accesorios que marcan la diferencia: pulseras, collares y calzado de alta gama son piezas clave en sus estilismos. Esta vez, su elección dejó claro que los detalles hacen la magia. Su look refleja las tendencias más candentes del verano 2025, inspirando a quienes buscan brillar con un aire chic y moderno. ¿Quieres descubrir todos los secretos de su outfit? No te pierdas este artículo de Wapa.pe, donde te contamos cada detalle para recrear su estilo con éxito.