Evelyn Vela salió al frente para desmentir a Melissa Klug sobre los supuestos regalos que recibió de Christian Cueva. Según la exbailarina, los obsequios del futbolista no se limitaron a una sola cartera, sino que eran frecuentes. Sus palabras han encendido la polémica y han generado diversas reacciones en el mundo del espectáculo. ¿Qué dijo? Aquí te contamos.

Evelyn Vela desmiente a Melissa Klug sobre los regalos que le hizo Christian Cueva

Evelyn Vela sorprendió con nuevas declaraciones en 'Amor y Fuego', donde habló sobre los obsequios que Christian Cueva le habría dado a Melissa Klug. Durante su conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre, la empresaria mencionó que los regalos fueron más de uno, aunque aclaró que no puede confirmar si entre ellos existió algo más que una simple amistad.

“A mí no me consta porque personalmente yo no los he visto. Solamente una vez vi una llamada que hicieron en video y justo yo estaba en la peluquería. Melissa se estaba haciendo las manos y ellos estaban hablando en video y cuando Melissa me pone en el video, el chico se escondió para que yo no lo vea y ella le dijo: ‘No tranquilo, ella es mi amiga'”, contó en un inicio la 'Reina del Sur'.

Evelyn Vela aseguró que desconocía que Christian Cueva le había obsequiado un bolso a Melissa Klug, pero admitió que tenía conocimiento de otro presente que el futbolista le habría dado. “Yo me he enterado de la cartera por los videos, yo sabía de otra cosa. Todas las cosas salen a la luz, no hay mentira perfecta", comentó.

Frente a esta revelación, Gigi Mitre no dudó en cuestionar a Evelyn Vela sobre si Christian Cueva también le había obsequiado un par de zapatos a Melissa Klug. “Ay, Gigi. Qué te puedo decir yo (…). Los regalitos llegaban a cada rato, o sea que no es novedad. No dice que le dijeron que estuvo con la señora Marisol, a mí también me dijeron (...) A mí ella me contó que él le regaló un par de zapatos. Yo no sabía de la cartera, te soy sincera", añadió.

Melissa Klug admite obsequio de Cueva

Durante su participación en 'El Valor de la Verdad', Melissa Klug reveló que Christian Cueva le obsequió una cartera como detalle por su cumpleaños. Según explicó, ella misma le hizo la petición debido a la confianza que tenían tras años de amistad.