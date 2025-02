Pamela Franco y Christian Cueva derrochan amor y complicidad, y no temen demostrarlo en redes sociales. La cantante compartió un video en el que baila junto a ‘Aladino’, dejando ver no solo su conexión, sino también su estilo único. Sus looks comfy reflejan sus personalidades: frescos, relajados y a la moda. La pareja, que se ha convertido en inspiración de estilo, suma puntos al llevar outfits coordinados, mostrando que el amor también se expresa a través de la ropa. El video, que rápidamente se volvió viral, confirma que son la definición perfecta de complicidad y tendencia.