Pamela López sigue disfrutando del verano limeño con un vestido que refleja las tendencias de la temporada. En esta ocasión, optó por un diseño con detalles en crochet y costuras a la vista, acompañado de accesorios de lujo que elevaron su look. A través de una historia en Instagram, la exesposa de Christian Cueva mostró piezas de Michael Kors y Dolce & Gabbana , sumando exclusividad a su estilo. Reconocida por su afición a los bikinis de diseñador y los vestidos veraniegos, Pamela ha demostrado una vez más su capacidad para fusionar las tendencias con el lujo. En esta ocasión, llevó su estilo a otro nivel con un bolso que refleja la fiebre del denim en los accesorios. Con esta elección, reafirma su apuesta por piezas statement que capturan la esencia del verano y la sofisticación en cada detalle, consolidándose como una referente de moda en redes sociales.

Pamela López ha vuelto a marcar tendencia con un look veraniego que derrocha estilo y sofisticación. Dejando atrás los vestidos midi y los bikinis de estilo barroco, esta vez apostó por un conjunto de dos piezas en tejido crochet, el imprescindible de la temporada, que evoca frescura y elegancia bajo el sol. Para completar su outfit, eligió unas sandalias blancas de Michael Kors, perfectas para un aire relajado pero sofisticado, y sumó un mini bolso de Dolce & Gabbana, que aportó el toque chic con su color vibrante. Los accesorios no se quedaron atrás: unas pulseras delicadas y lentes de sol elevaron aún más su look, demostrando que el verano también puede ser sinónimo de lujo y estilo.