Karelys Molina, conocida como Robotina, ha conquistado las redes sociales con su carisma y autenticidad, acumulando más de un millón de seguidores en TikTok. Más allá de su faceta cómica, la influencer ha hecho de cada publicación una pasarela digital, donde muestra su estilo audaz y siempre a la vanguardia. Desde vestidos ceñidos que realzan su figura hasta piezas vibrantes que gritan tendencia, Robotina se ha convertido en un referente de moda, llevando su esencia a cada outfit con una actitud que irradia confianza y frescura.



En su más reciente escapada de verano, la creadora de contenido no dejó de sorprendernos al compartir una fotografía en un yate, luciendo un bikini statement que encapsula la elegancia y la osadía de la temporada. La prenda, con cortes estratégicos y un color sofisticado, resaltaba su silueta mientras disfrutaba del sol y la brisa marina. Esta elección confirma que Robotina no solo sigue las tendencias, sino que las adapta a su estilo personal, consolidándose como una inspiración fashionista para sus seguidores. ¡Sin duda, un look perfecto para robar miradas en alta mar!