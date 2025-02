Mariana Vértiz , la influencer y empresaria, ha vuelto a capturar todas las miradas con su impecable estilo. En plena celebración por la culminación de su Magíster, compartió en redes sociales un carrusel de fotos donde luce un look black & white que derrocha sofisticación y dulzura. Fiel a su esencia fashionista, Mariana apostó por prendas que realzan su elegancia natural, combinando cortes clásicos con detalles modernos. Su mensaje inspirador —“una travesía larga, dura, llena de mucho aprendizaje”— refleja su espíritu perseverante, mientras que su outfit confirma por qué es referente de moda . Sin duda, su estilo marca tendencia esta temporada .

Con su estilo único, sobrio y elegante, Mariana Vértiz celebró su título de Magíster con un look black and white que capturó todas las miradas. La pieza clave fue una blusa de manga larga en color blanco, con un delicado cuello babero que añadió un aire sofisticado y chic. Para potenciar el encanto de su outfit, la empresaria eligió una mini corbata tipo lazo en negro, creando un match perfecto con su pantalón ajustado en tono oscuro. Completó el look con unos tacones cerrados que elevaron aún más su presencia, añadiendo un toque de glow que reflejaba su esencia de elegancia moderna.