Giuliana Rengifo no solo rompió el silencio, sino que también encendió las redes con un look que destilaba poder y determinación. Tras la polémica con su expareja, Maryto, la cantante decidió transformar el dolor en estilo, luciendo un deslumbrante vestido negro inspirado en el icónico "revenge dress" de Lady Di. Con un escote de infarto y un fit impecable que resaltaba su silueta, Giuliana caminó como toda una diva en una breve pasarela que compartió en Instagram. “Solo sonríe”, escribió, dejando claro que la mejor respuesta siempre será brillar con elegancia. ¿Te atreves a descubrir cada detalle de su outfit? Sigue leyendo y déjate inspirar.

Giuliana Rengifo sabe cómo convertir cada momento en una declaración de estilo. La cantante e influencer peruana encendió las redes con un look que evocaba el icónico "revenge dress", acompañándolo con la frase: “Solo sonríe (...) corazón”. En cuestión de minutos, su publicación se llenó de corazones y elogios a su belleza, consolidándola como una referente de moda y empoderamiento. Este impactante outfit surgió tras su ruptura, aunque días después retomó la relación. Sin embargo, no es la primera vez que Giuliana deslumbra de negro: meses atrás, conquistó las miradas con un mini vestido negro, complementado con una rosa roja, en un guiño a la pasión y la fuerza femenina.



Su estilo impecable quedó en evidencia con cada elección de calzado: para su primer look, apostó por un enterizo negro elegante y ceñido, acompañado de unos tacos con plataforma que potenciaban su presencia. En su segundo look, optó por unos tacos abiertos sofisticados que añadían un toque de delicadeza sin restar poder. Giuliana demuestra que el negro nunca pasa de moda y que, con la actitud correcta, cada paso puede convertirse en una pasarela.