El bolero regresa con fuerza a la moda, reinventándose para conquistar los armarios con su silueta minimalista que cubre solo los brazos, dejando el resto del look a la vista. Esta vez, la prenda se reinventa con tejidos de punto, aportando textura y modernidad. Ideal para quienes buscan escapar de las clásicas chaquetas o blazers, el bolero se convierte en una alternativa perfecta: brinda abrigo sin ser voluminoso y añade un aire chic sin restar protagonismo al outfit principal. La nostalgia Y2K sigue dominando las tendencias, rescatando piezas icónicas de los 2000 como el suéter bolero, que enamoró a estrellas como Ashley Tisdale, Christina Aguilera y Emrata. Esta prenda regresa con un giro sofisticado, lista para complementar looks con pantalones sastre, chalecos estructurados o incluso estilismos más atrevidos con toques psicodélicos, reafirmando que la moda siempre encuentra la forma de reinventarse con elegancia y un toque de nostalgia.

Para quienes disfrutan de las series de Netflix y han seguido las aventuras de Emily Cooper en Emily in Paris, seguro recuerdan el revuelo que causó el suéter bolero en redes sociales. Esta prenda desató opiniones divididas, con muchos rechazándola por completo. Sin embargo, lo que parecía ser una tendencia fugaz ha comenzado a resurgir gracias a celebridades como Bella Hadid y Olivia Rodrigo, quienes han demostrado que esta pieza puede convertirse en un complemento sofisticado y lleno de estilo.



Aunque no es la prenda más convencional, atreverse a probarla en su versión tejida puede ser un verdadero acierto. El bolero promete ser un esencial del clóset en 2025, ofreciendo múltiples opciones que se ajustan a distintos gustos y personalidades. Ya sea para dar un giro atrevido a tu look o para sumar un detalle chic, esta tendencia tiene todo para conquistar la moda de la próxima temporada.