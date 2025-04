La exreina de belleza y conductora llegó a expresar su angustia de que no llegase a repetirse la mediática separación que tuvo el ‘Gato’ Cuba de Melissa Paredes , madre de su mayor hija, sobre todo al considerar que Ale Venturo no era una figura pública.

“Espero que esto quede aquí, además que Ale no es una persona pública, es una chica emprendedora, siempre ha sido súper privada, es mi amiga desde hace mucho tiempo, pero este tema me pone nerviosa porque no sé el fondo de la situación. No sé qué va a pasar más adelante, espero que no sea como las anteriores relaciones de Rodrigo Cuba, que fueron muy mediáticas”, dijo en ‘Estás en todas’.