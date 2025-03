El ‘Gato’ Cuba dejó en evidencia su postura al dar ‘me gusta’ a mensajes que ponían en duda la actitud de Ale Venturo hacia su hija mayor. Entre ellos, destacaban opiniones como: "Después de la entrevista que vi de los dos, definitivamente, Alexandra no quiere a Mía. Si tu pareja no quiere a tu hijo, ahí no es. Mejor estás solo, Rodri”. Este tipo de interacciones no pasaron desapercibidas y avivaron aún más los rumores sobre una posible crisis en la relación.