Al ser consultada sobre los rumores de separación entre el ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo, la actriz respondió con total diplomacia. "Es el papá de mi hija y le deseo lo mejor. No tengo nada más que comentar al respecto. Prefiero no opinar", afirmó.

A pesar de la insistencia del reportero, quien le mencionó que no quería involucrarla en polémicas, ella se mantuvo firme en su postura. "No, gracias. Le deseo lo mejor, es el papá de mi hija. Nos llevamos súper bien por Mía", agregó, dejando claro que su única prioridad es la armonía familiar.

“Cada semana me embarazan, pero no hay pancita, estoy más delgada, he perdido nueve kilos. Sí, queremos ser papás y eso será en el 2026. Me gustaría tener un varoncito, porque ya tengo a mi princesa o tal vez sean dos”, comentó.