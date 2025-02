Pamela López ha vuelto a captar todas las miradas con su más reciente publicación en Instagram, donde compartió detalles de su celebración de San Valentín. La ahora actriz de videoclip sorprendió a sus seguidores con una serie de fotografías que reflejan su actitud imparable y su innegable sentido del estilo. En cada imagen, la ex pareja del futbolista Christian Cueva luce más radiante que nunca, llevando con confianza un vestido de corte cut out que resalta su figura y la posiciona como un referente de moda.



Esta tendencia, conocida por sus audaces aberturas y cortes estratégicos, se ha convertido en un must del verano, y Pamela lo lleva a otro nivel con un diseño que combina sensualidad y elegancia. Sus seguidores no tardaron en reaccionar, inundando la publicación con elogios y mensajes de apoyo, destacando su belleza y aplaudiendo su capacidad para brillar con luz propia.