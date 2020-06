Samahara Lobatón conquista con esta prenda maternal que resalta su barriguita de embarazo

Samahara Lobatón está embarazada y si bien ha dejado de lado su estilo teen para dar pase a su nueva etapa maternal también ha demostrado que puede adaptar sus gustos para vestir y así mantener su toque chic en looks pre mamá.

La segunda hija de Melissa Klug mostró en Instagram su más reciente look en el que lució una prenda maternal que si bien comúnmente se lleva en colores enteros ella apostó por un estilo más divertido, animal print.

La joven Samahara usualmente solía utilizar prendas más ceñidas, cortas y ajustadas, incluso a través de sus outfits antes de quedar embarazada podemos ver su evolución. No obstante, desde que anunció que se convertiría en mamá hemos visto un nuevo estilo en la hija de Abel Lobatón.

Ahora que pasamos más tiempo en casa el tipo de ropas que se acomodan mejor y que la mayoría prefiere: ropa sport y suelta. La moda loungwear se apodera de nuestro país y Samahara también se apropia de este estilo en su último look.

¿Cómo luce Samahara Lobatón en Instagram?

Ella utiliza un conjunto deportivo gris muy sobrio y poco llamativo; sin embargo, hay un detalle que resalta su outfit y le da un giro completo a su estilo. En este caso, al parecer, se trata de una banda maternal. Una prenda que es tan útil cuando una mujer está embarazada, pero que muchas veces viene en tonos oscuros y enteros.

No obstante, Samahara Lobatón decide mantener su estilo y elegir un modelo de animal print para darle más vida a su look y no perder su esencia en sus outfit. Así la joven de 19 años nos muestra que podemos optar por un outfit cómodo y lleno de estilo aun cuando nos encontremos en la dulce espera.