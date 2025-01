LEER MÁS: Ivanka Trump deslumbra con un look verde botella en la segunda investidura de su padre

Es tan esencial conocer las tendencias como saber cómo lucirlas. Por eso, en Wapa.pe hemos recopilado los looks más impactantes de las asistentes a este evento de moda. Una galería de celebridades y sus estilismos que nos servirán de inspiración para los próximos eventos elegantes. Desde Carla Bruni y Pamela Anderson hasta Jenna Ortega, Sassa de Osma o Kelly Rutherford, todas han estado presentes en este esperado encuentro donde el estilo y la alta costura se fusionan al máximo, mostrando diseños que veremos en futuras galas destacadas. A continuación, exploramos los looks de esta pasarela VIP, la de las invitadas de primera fila, cuyos estilos, al llevar las tendencias a un nivel más casual, seguro influirán en nuestras decisiones de moda.

Kylie Jenner deslumbró en la Alta Costura de París 2025 con un look que combinó elegancia y modernidad, luciendo una minifalda de tweed que llamó la atención por su sofisticado diseño. Acompañó su atuendo con tacones de punta, los mismos que son los favoritos de Carlota Casiraghi, aportando un toque de estilo y altura al conjunto. Este look no solo destacó por su sofisticación, sino también por la forma en que Kylie logró fusionar la moda clásica con elementos vanguardistas, marcando una declaración de estilo en el evento más exclusivo de la temporada.