"En esos momentos cuando no sentimos que somos lo suficientemente listas, bonitas, delgadas, exitosas o que simplemente no somos suficientes en nada, tuve a una mujer que me dijo 'nunca serás suficiente pero podrías saber cuánto vales si bajas la regla medidora'”. Con estas palabras impactantes, Demi Moore recibió su premio en los Golden Globes 2025 como “Mejor Actriz” por su interpretación en La Sustancia. Con su discurso, no solo destacó su increíble talento actoral, sino que también subrayó que el verdadero significado de la belleza reside en el amor propio.



A sus 62 años, Demi Moore es una mujer polifacética que ha logrado llevar su carrera en múltiples direcciones. Además de participar en éxitos como Ghost y Los Ángeles de Charlie, la actriz disfruta de pasar tiempo de calidad con su familia y su perro Pilaf, especialmente al aire libre. Su llegada y victoria en la primera premiación del año refuerzan la idea de que está muy cerca de obtener el codiciado Oscar. Sin embargo, tras verla en su rol en La Sustancia y luciendo su icónico look de Armani en la alfombra roja de los Golden Globes, solo queda una pregunta: ¿cómo mantiene una piel tan radiante y un cabello tan espectacular a medida que pasan los años?