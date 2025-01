Thamara Gómez, exintegrante de Corazón Serrano, ha dejado a sus seguidores sorprendidos con su más reciente cambio de look. En su cuenta de Instagram, la cantante lució unas espectaculares ondas de sirena, un peinado que está arrasando este verano 2025 por su frescura y vibra playera. Este look, que evoca naturalidad y sofisticación, no solo generó halagos, sino también confusión entre algunos de sus fans, quienes llegaron a compararla con una "Janet Barboza de joven". Sin embargo, más allá de las comparaciones, lo que destaca es cómo Thamara ha adoptado esta tendencia para renovar su imagen con un toque moderno y estilizado.



El peinado de ondas de sirena, elegido por Thamara, no es solo un guiño a la temporada de verano, sino una declaración de estilo que muchas figuras públicas están adoptando. Este look, junto con otras tendencias como el balayage, que la cantante ya había probado anteriormente, se posiciona como una de las favoritas para este año, gracias a su capacidad para iluminar el rostro y resaltar la frescura natural del cabello. Con esta transformación, Thamara reafirma su lugar como un referente de estilo, demostrando que renovar la imagen no solo es cuestión de moda, sino de confianza y autenticidad.