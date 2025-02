La aterradora verdad sobre los microondas y su impacto en la salud que nadie te ha contado

Una de las preocupaciones más comunes es la idea de que los microondas emiten radiación peligrosa que podría afectar la salud humana. Es crucial entender que los hornos microondas utilizan radiación no ionizante, similar a la que emiten los teléfonos móviles, la cual no tiene la capacidad de alterar el ADN ni causar cáncer. Según la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA), cuando se utilizan conforme a las instrucciones del fabricante, los microondas son seguros y no representan un riesgo significativo para la salud.