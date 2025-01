¿Por qué no me sale la cera de azúcar?

Si la cera no resulta bien, puede deberse a varios factores. Tal vez añadiste demasiada agua, cocinaste la mezcla a fuego alto y se quemó, o no dejaste que el azúcar se disolviera completamente. Si el problema es la depilación, podría ser que estés aplicando la cera en dirección contraria al crecimiento del vello, lo que impide que se adhiera bien. También verifica que la piel no esté húmeda o haya productos como cremas que dificulten que la cera se adhiera correctamente.