Teñirse el cabello es una excelente manera de transformar tu look y probar nuevos estilos, pero para algunas personas, este proceso no siempre resulta tan cómodo. Si alguna vez has experimentado una picazón incómoda en el cuero cabelludo después de aplicar tinte, sabes lo molesto que puede ser. Este malestar es bastante común y suele ser causado por la sensibilidad de la piel, los componentes químicos del tinte o una leve reacción a los ingredientes.



Afortunadamente, existen métodos rápidos y efectivos para aliviar la irritación y evitar que se repita en futuras aplicaciones de tinte. Desde remedios caseros hasta pequeños cambios en tu rutina de coloración, te compartimos cómo calmar la comezón al teñir el cabello sin comprometer el resultado final del color.