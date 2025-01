Jorge Fossati continúa siendo un personaje polémico en el fútbol peruano. Aunque ya no ocupa el cargo de director técnico de la selección nacional, sigue manteniéndose en el ojo público al comentar sobre la situación de la blanquirroja. En este contexto, Fossati no dudó en referirse a Christian Cueva, abordando no solo su carrera futbolística, sino también su reciente incursión en la música.

"Sí, algunos videitos me han mostrado. Como cantante es un buen 'playmaker' me parece. No, como cantante se muere de hambre. Él la tiene muy clara. Eso no quiere decir que no pueda cantar con su pareja, pero la parte profesional no la puede descuidar ni un minuto, sino no vuelve más el Christian Cueva que conocimos", dijo entre risas al entrevistador.