Bárbara Mori recibe el Año Nuevo con un vestido de playa ideal para el verano

El verano llegó y muchas famosas del ámbito nacional e internacional están aprovechando para disfrutar de la temporada de calor cerca de la playa. Una de ellas es Bárbari Mori, quien anteriormente captó nuestro radar de moda con un bikini turquesa de polka dots perfecto el verano.

Esta vez, a pocas horas de iniciar el nuevo año, compartió una postal en Instagram en donde lucía radiante a orillas del mar con un look de estilo minimalista que nos inspira a crear outfits relajados.

La actriz mexicana utilizó un holgado vestido color crema con escote en V y prints en color gris. Además, complementó su look con una extensa salida de playa del mismo tono con un estampado geométrico y detalles tribales que redondearon su estilo.

Para redondear su look la protagonista de “Rubí” empleó un peinado effortless que le dio ese toque relaxed que amerita un look de playa. Y aunque no pareciera es importante mantener el cabello en orden para evitar el calor en esos días intensos de sol.

Salidas de playa para el verano

Un elemento imprescindible para complementar el traje de baño o bikini son las salidas de playa pues nos ayudan a darle un upgrade a nuestros outfits. Razón por la cual Bárbari Mori no pudo resistirse ante esta prenda chic. Ella optó por utilizar un estampado geométrico, un estilo que no es ajena en el mundo de la moda y que destaca por su simplicidad.

“Conseguir un buen look para ir a la playa es un gran reto al que enfrentarse ya que debe combinar frescura, comodidad y un toque de cool. De esa forma, dar con looks fáciles que nos solucionan los quebraderos de cabeza en cuanto a dilemas estilísticos es casi una obligación”, refieren desde Vogue.es. Y Bárbari Mori nos enseña cómo conseguirlo con un estilismo sencillo y versátil para esta temporada.