Aída Martínez estrena look parisino con ceñido vestido que destaca su embarazo

Aída Martínez se encuentra disfrutando de unos días de relax en la Ciudad Blanca junto a su esposo Adolfo Carrasco. En Instagram la modelo compartió unas postales luciendo su barriguita de embarazo y, por supuesto, no podíamos pasar desapercibido la elección de su outfit en nuestro radar de moda.

La empresaria peruana tiene claro que el embarazo no es una excusa para dejar de lado nuestro estilo y que podemos seguir luciendo fenomenales durante la etapa de gestación. Para este look eligió un outfit de estilo chic y con un aire parisino al combinar accesorios y texturas.

Ya anteriormente Pamela Franco nos había mostrado la funcionalidad y el poder de los vestidos ceñidos para resaltar su ‘baby bump’ con mucho estilo. Una tendencia que celebridades como Kim Kardashian también popularizaron pues estas prendas se encuentran dentro de los “outfits en los que puedes crecer”, según explicaron en el portal Vogue.

Y esta vez Aida Martínez nos confirma esta tendencia entre mujeres embarazadas luciendo un modelo licrado color vino con tiras sphagetti que ayudó a acentuar si figura. Para complementar su outfit eligió una chompita larga y ligera del mismo tono para mantenerse abrigada y unas botas de plataforma con pasadores.

Otro elemento que no pasó por alto dentro de su look fueron sus accesorios pues empleó una boina oscura y una bufanda con estampado geométrico para redondear su estilismo. Un aspecto al que tampoco fue ajeno su pareja quien empleó una bufanda con un estampado de cuadros, un blazer, unas gafas oscuras y unas zapatillas urbanas para obtener un look casual.

Las boinas, el accesorio ideal para un look parisino

"Las boinas son el complemento favorito de las francesas y vuelven esta temporada, y para confirmarlo solo hace falta ver algunos looks del último street style que se ha celebrado en las principales capitales de la moda. Milán, París, Nueva York... da igual la ciudad, este sombrero ha sido uno de los fetiches de la temporada para las prescriptoras de estilo", explican desde Vogue. es.